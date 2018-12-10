حزب الله يشيد بالعملية

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حيا "حزب الله" في بيان اليوم، "الشعب الفلسطيني المقاوم وعزيمته الراسخة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله العسكرية والاستيطانية"، مشيدا "بالعملية التي نفذها مجاهدون فلسطينيون على مفترق مستعمرة عوفر" معتبرا أن "هذه العملية وسواها هي تأكيد إضافي على تصميم الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه واستعادة كل شبر محتل منها، وهي رسالة لكل المستوطنين بأنه لا أمان لكم فوق أرضنا، وأن بيوتنا وحقولنا التي اغتصبتموها ستبقى فلسطينية إلى الأبد".



وختم حزب الله مباركا "روح الثورة والعنفوان المتأصلة لدى هذا الشعب العظيم والتي ستوصله في نهاية المطاف إلى تحرير أرضه واستعادة مقدساته".