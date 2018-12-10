ضبط أشخاص داخل ملاهٍ ليلية في بيروت وجبل لبنان.. هذا ما حصل!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، عن ان ” معلومات توافرت لقسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام بعض الملاهي الليلية بمخالفة القانون لجهة إدخال قصار والسماح لهم بتناول المشروبات الروحية فيها.

وعلى الفور، قامت دوريات من: القسم المذكور، مكتب مكافحة المخدرات المركزي، مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب بالتأكد من صحة تلك المعلومات، وتمكنت من ضبط عدة اشخاص قُصَر في 3 ملاه ليلية في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإلغاء الحفلات التي كانت قائمة في حينه.

لذلك، تحذر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أصحاب تلك الملاهي من السماح للأشخاص القصار بالدخول اليها وفقاً لأحكام القانون، وتؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.