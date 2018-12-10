الوزير سيزار ابي خليل و النائب سيمون ابي رميا يلتقيا مع أعضاء التجمع من أجل لبنان في باريس

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خلال زيارته الى العاصمة الفرنسية التقى عضو تكتل لبنان القوي وزير الطاقة و المياه سيزار ابي خليل مع أعضاء التجمع من أجل لبنان (التيار الوطني الحر) في باريس بحضور ممثلي الأحزاب اللبنانية في فرنسا. و قد عرض أبي خليل مشاريع وزارته على صعيد الكهرباء، السدود و إستخراج النفط و تطرق الى العراقيل التي حالت دون إنجاز هذه المشاريع بالسرعة المطلوبة. ثم أجاب ابي خليل على أسئلة الحاضرين و على الذين شاركوا، عبر التواصل الألكتروني، من مختلف أنحاء فرنسا و من منسقيات التيار الوطني الحر في اوروبا.

و قد شارك في اللقاء النائب سيمون ابي رميا المتواجد في فرنسا للمشاركة في مؤتمر حول المسيحيين المشرقيين.