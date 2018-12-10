تويني ردا على مروان حمادة: مهمتنا ليست حصرية وندعوكم إلى التقصي والملاحقة وكشف كل المخالفات

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صدر عن الوزير نقولا تويني ما يلي رداً على الوزير مروان حمادة:

نحن لا ندعي أمراً ما ولم نتهجم على أحد كما لسنا مدفوعين من أحد كما تظنون، إذ من حق أي مواطن أن يتعرف على سر نجاح الشركات ولما كان سر أنجح شركة هو أنها الشركة الوطنية الحصرية الوحيدة علماً بأنها شركة عامة، فعليها أن تفيد العباد عندما ترغب صرف مليار ونصف مليار في توقيع منفرد. فأين التهجم على الشركة؟ إن هذه الشركة شركتنا وشركة كل اللبنانيين فلا داعي لتحريك كل هذه المنظومة الدفاعية.

أما عن إدعائكم بوجود سراديب ودهاليز في وزارة الطاقة فلماذا لا تقومون بكشفها وفضحها للعلن وأنتم في سدة الحكم منذ سنين عديدة حتى اليوم؟ إن مهمتنا ليست حصرية وندعوكم إلى التقصي والملاحقة وكشف كل تلك السراديب، فباشروا!