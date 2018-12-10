بالتفاصيل - عاصفة من الدرجة الثانية ستضرب لبنان.. وتحذير من سرعة الرياح

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان قيم ضغط المنخفض الايسلاندي تمدّدت من شمال الدول الاسكندينافية نحو شرق اوروبا والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ووصلت الى 1005hpa، يقابلها نشاط المرتفع الآزوري الذي بدأ يغطي جنوب غرب اوروبا وشمال افريقيا بقيم ضغط عالية تصل الى 1028hpa، وبما انّ الرياح تتدفّق من مناطق ذات قيم ضغط مرتفعة نحو مناطق ذات قيم ضغط منخفضة، فلا نعجب من وضع البلدان الواقعة على الحوض الشرقي للمتوسط، الذي سيشهد رياحاً عاصفة بين الإثنين مساء ويوم الثلاثاء ليلاً، تتفاوت سرعتها بين المناطق الشمالية والجنوبية والبقاعية، وتتزامن مع انحراف منخفض جوّي من اليونان نحو جنوب تركيا فيتحوّل الى عاصفة من الدرجة الثانية بين لبنان وسوريا، وهذه خصائصها:

يبدأ تساقط الأمطار المتفرّقة اعتبارا من يوم الإثنين وحتى ساعات الليل، بخاصة على الساحل والجبال الغربية، وتشتد بشكل تدريجي يوم الثلاثاء اعتبارا من ساعات الظهيرة (امطار شاملة)، قد تتشكل السيول والفيضانات في بعض المناطق.

تشتد العواصف الرعدية فوق معظم المناطق اللبنانية والسواحل السورية يوم الثلاثاء مساء والأربعاء.

يتساقط البرد بين الحين والأخر مع غزارة الأمطار الثلاثاء ليلاً.

تتساقط الثلوج بعد ظهر الثلاثاء على المرتفعات ( 2200/2100 متر) وتتدنى ليلاً على ارتفاع 1700 و 1800، بينما يُحتمل ان تتساقط فوق الجبال الشمالية مساء الأربعاء على 1500/1600متر.

تشتدّ سرعة الرياح الجنوبية الغربية بشكل تصاعدي لتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء: 80 كلم ساحلاً و 100 كلم فوق الجبال و 75 كلم في البقاع والجنوب، وتصل سرعتها في المياه الإقليمية الى 110 كلم في الساعة الأمر الذي سيسبب ارتفاعاً في موج البحر.

تصل سرعة الرياح بين طرابلس وشكا، وطرطوس واللاذقية الى 100 كلم كحد اقصى لبضع ساعات.

ارتفاع موج البحر ليتراوح بين 5 و6 امتار بخاصة في الشمال اللبناني و7 امتار في طرطوس واللاذقية.

تُشكّل سرعة الرياح خطراً على الخيم البلاستيكية وزينة الميلاد على الطرقات الجبلية والساحلية.

مدة العاصفة نحو 48 ساعة تقريباً، يتبعها حالة عدم استقرار سريعة (امطار متفرقة يوم الخميس)، تبلغ ذروتها بين الثلاثاء بعد الظهر والأربعاء ظهراً.

هذا هو كانون الذي افتقدناه في السنوات الأخيرة، عواصف متتالية وامطار وثلوج، والخيرات ما زالت في طريقها من الأطلسي نحو لبنان والجوار والآتي اعظم.

الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء: 19/16

على الجبال 1200 متر: 10/5

البقاع:11/6

الرطوبة: 94%

الضغط الجوّي: 1014hpa