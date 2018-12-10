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عناوين الصحف ليوم الاثنين 10 كانون الأول 2018

10
DECEMBER
2018
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الأخبار
من «سلامة الجليل» الى «درع الشمال»: قتال المهزوم
صراع مفتوح منذ سنوات: السيطرة على «ميدل إيست»
من الليرة إلى الدولار: قيود مقنّعة على التحويل
العراق.. ‫فشل في تمرير الشواغر الوزارية: لعبة الشارع مجدداً؟

البناء
قمة باهتة لمجلس التعاون الخليجي... و«شرشحة» للجيش «الإسرائيلي» بفقدان أسلحة على الحدود
السترات الصفراء تحكم فرنسا كلّ سبت... والعدوى تتوسّع أوروبياً
عون يُبقي الرسالة للنواب فرضية... ورعد: لا نريد قلب الطاولة

الجمهورية
قمة اقتصادية في بلد "طفران"
القمة الخليجية لـ"حكومة وفاق وطني"
حزب الله يستأجر "انفاق القاهرة"
بيروت قريبة جدا من باريس
ماي: رفض "بريكست" خطر حقيقي

اللواء
دعم خليجي للحريري وبيت الوسط: لا أحد بإمكانه نزع التفويض
بعبدا تتريث في إرسال الرسالة .. وحزب الله لا يريد قلب الطاولة ولكن..
نجاح السعودية في لملمة الصف الخليجي وقمة الرياض تنعقد بحضور قطر
عملية فلسطينية في الضفة: إصابة ٦ مستوطنين بإطلاق نار

الديار
عجز الموازنة 5 مليارات دولار وناقوس الخطر يدق والباقي لسقوط الاقتصاد 3 أشهر
سلامة وخليل اتفقا على ضبط الوضع والوزراء صرفوا في موازناتهم دون تغطية مالية
لاول مرة اجتماع سري ينعقد حالياً لدراسة نتائج انهيار اقتصاد لبنان
ماكرون يخاطب الفرنسيين اليوم لاحتواء الغضب

المستقبل
الجبير يؤكد دعم الحريري في تشكيل حكومة وفاق وطني
القمّة الخليجية: غاب أمير قطر وحضر خطر إيران
"السترات الصفر" تكبّد فرنسا خسائر اقتصادية فادحة

اللواء
دعم خليجي للحريري وبيت الوسط: لا أحد بإمكانه نزع التفويض
بعبدا تتريَّث في إرسال الرسالة .. وحزب الله لا يريد قلب الطاولة ولكن..

L'Orient-Le Jour
Entre liberté de la presse et défi des réseaux sociaux

The Daily Star
Hariri won’t step down, Machnouk tells critics

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