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أسرار الصحف ليوم الاثنين 10 كانون الأول 2018

10
DECEMBER
2018
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البناء
كواليس
قالت مصادر عسكرية أممية إنّ الهالة التي أراد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول مقدرات جيشه من خلال عملية الأنفاق وكشفها تآكلت مع التقارير الإستخبارية التي وصلت إلى الدول الغربية عن كون الأنفاق التي جرى الكشف عنها هي أنفاق قديمة تمّ اكتشافها منذ أكثر من عشر سنوات، وتحوّلت إلى نتيجة معاكسة مع الإعلان عن فقدان وحدة إسرائيلية بندقيتين على الحدود اللبنانية في ظروف غامضة توحي أنّ المقاومة قد استولت عليهما.

الجمهورية
رفض مرجع قانوني ما لوّح به مرجع كبير أخيرا معتبرا أنه غير دستوري أو قانوني.
لاحظت أوساط سياسية أن مرجعا حزبيا بارزاً كانت له إطلالة في اليوم الذي بدأت إسرائيل بالبحث عن أنفاق على حدودها الشمالية مع لبنان لكنه أرجأها إلى يوم آخر..
لوحظ أن تكتلا مسيجيا لم يدخل أو يعلّق على حرب مسألة الصراع على الصلاحيات واختار الوقوف على الحياد.

اللواء
لغز
تسعى شركات عقارية لتسويق منصات خارجية، من شأنها احتواء التدهور الذي يصيب القطاع، مع تدهور التسوية السياسية!
غمز
يحيط بالملف القضائي، لحوادث الجاهلية غموض، مرتبط بمضاعفات غير سياسية لما حدث!
همس
يضرب نوع من الضياع المسؤولين المعنيين بالتأليف، على خلفية التوقف الفعلي، لمحركات الحلحلة!

المستقبل
يقال إن ديبلوماسيين متابعين يتحدّثون عن استياء روسي من مسلسل العراقيل المتعاقبة أمام تشكيل الحكومة وعن احتمال لعب الديبلوماسية الروسية دوراً مهماً في هذا الصدد قريباً.

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