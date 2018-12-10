مصدر مقرّب من الحريري: إنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات أمر غير مقبول

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نقلت صحيفة "المستقبل" عن مصدر مقرّب من الحريري أنّ المشاورات التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة تركزت حول إيجاد مخرج مقبول للتأليف «يتجاوب مع صلاحيات الرئيس المكلّف ومكانته التمثيلية» لكنها سلكت مساراً لم يصل إلى النتائج المرجوة «بسبب الإصرار على الإخلال بالتوازن وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلّف»، مع الإشارة على وجه التحديد إلى أنّ «الاقتراح الذي يُطالب بحكومة من ٣٢ وزيراً إنما هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات (...) وإنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات أمر غير مقبول أكد الرئيس المكلّف رفضه القاطع السير فيه».