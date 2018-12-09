قضية رجل الأعمال الموقوف في أميركا قاسم تاج الدين إلى الواجهة مجدداً!

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أوردت قناة "الجديد" في تقرير تلفزيوني عرضته، أنّ شركة "زكرمان سبيدر" القضائية التي تتولى الدفاع عن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين المتهم من قبل أميركا بتمويل حزب الله، أكّدت أنّ موكلها لم يوجه إليه أبداً أيّ اتهام بتمويل الحزب، وأنّ اعتراف تاج الدين لا علاقة له بحزب الله وإنّما بتحويل مبالغ مالية إلى شركات أميركية كجزء من معاملات تجارية. وشددت الشركة القضائية، على أنّ الاتهامات التي تٌلاحق تاج الدين، هي اتهامات تقنية لا علاقة لها بتمويل جماعات إرهابية، موضحة أنّ الحكومة الأميركية رفضت تقديم أيّ أدلة حول علاقة تاج الدين بالحزب، وقالت إنّ هذا الأمر ليس له علاقة بالقضية.