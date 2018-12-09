باسيل من المغرب: حافظوا أنتم على وجودكم ومكانتكم و احترموا البلد الذي تعيشون فيه وتضامنوا في ما بينكم لتكونوا سنداً للبنان

A + A -

وصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى مدينة الدار البيضاء في المغرب حيث اقام سفير لبنان في المغرب حفل استقبال على شرف اللبنانيين المقيمين في المغرب سبقه اجتماع مع مجموعة من الطلاب الجامعيين اللبنانيين الذين يدرسون الطب في الجامعات المغربية.



فاطلع على اوضاعهم واستمع الى مطالبهم وابلغهم ان وزارة الخارجية تضع امكاناتها بتصرفهم من خلال السفارة لتوفير الظروف الملائمة لهم طيلة فترة دراستهم.



ثم التقى وفداً من رجال الاعمال اللبنانيين ووعدهم بالسعي لدى السلطات المغربية لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول وخفض التعرفة الجمركية وتشجيع التبادل التجاري

وفي حفل الاستقبال الذي اقامه سفير لبنان في المغرب زياد عطالله واعضاء الوفد الرسمي المرافق، خاطب الوزير باسيل اللبنانيين فشكر اولاً المملكة المغربية على استضافتهم وتسهيل اقامتهم واعمالهم مؤكداً العمل على تطوير العلاقات بين لبنان والمغرب خصوصاً في مجال التبادل التجاري وتسهيل اجراءات السفر.



وقال انتم ثروة‏ لبنانيه تتجدد وتنمو بفضل أخلاقها وقدرتها على فهم الآخر والعيش معه واحترام الدولة المضيفة وقوانينها وثقافة شعبها.



وأضاف ‏لو أن كل المسؤولين والموظفين في لبنان يقومون بواجبتهم لكان وضعنا افضل بكثير مما هو عليه اليوم ،إن شعبنا هاجر اما بسبب طموحه أو هربا من الجوع والحرب وطلباً للحرية والفرق كبير بين الهجرة المنظمة والشرعية وتدفق النازحين واللاجئين بصورة غير شرعية و محاولة البعض فرض إقامتهم في بلادنا ودمجهم بلبنان قسراً.



وختم باسيل : ‏أبناؤنا يهاجرون وينجحون في البلدان التي ينتشرون فيها ونحن نستقبل في لبنان النازحين واللاجئين بكرم وإنسانية لكننا معنيون قبل كل شيء بالحفاظ على وجودنا فحافظوا أنتم على وجودكم ومكانتكم و احترموا البلد الذي تعيشون فيه وتضامنوا في ما بينكم لتكونوا سنداً للبنان.