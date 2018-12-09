living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل من المغرب: حافظوا أنتم على وجودكم ومكانتكم و احترموا البلد الذي تعيشون فيه وتضامنوا في ما بينكم لتكونوا سنداً للبنان

9
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى مدينة الدار البيضاء في المغرب حيث اقام سفير لبنان في المغرب حفل استقبال على شرف اللبنانيين المقيمين في المغرب سبقه اجتماع مع مجموعة من الطلاب الجامعيين اللبنانيين الذين يدرسون الطب في الجامعات المغربية.


فاطلع على اوضاعهم واستمع الى مطالبهم وابلغهم ان وزارة الخارجية تضع امكاناتها بتصرفهم من خلال السفارة لتوفير الظروف الملائمة لهم طيلة فترة دراستهم.


ثم التقى وفداً من رجال الاعمال اللبنانيين ووعدهم بالسعي لدى السلطات المغربية لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول وخفض التعرفة الجمركية وتشجيع التبادل التجاري

وفي حفل الاستقبال الذي اقامه سفير لبنان في المغرب زياد عطالله واعضاء الوفد الرسمي المرافق، خاطب الوزير باسيل اللبنانيين فشكر اولاً المملكة المغربية على استضافتهم وتسهيل اقامتهم واعمالهم مؤكداً العمل على تطوير العلاقات بين لبنان والمغرب خصوصاً في مجال التبادل التجاري وتسهيل اجراءات السفر.


وقال انتم ثروة‏ لبنانيه تتجدد وتنمو بفضل أخلاقها وقدرتها على فهم الآخر والعيش معه واحترام الدولة المضيفة وقوانينها وثقافة شعبها.


وأضاف ‏لو أن كل المسؤولين والموظفين في لبنان يقومون بواجبتهم لكان وضعنا افضل بكثير مما هو عليه اليوم ،إن شعبنا هاجر اما بسبب طموحه أو هربا من الجوع والحرب وطلباً للحرية والفرق كبير بين الهجرة المنظمة والشرعية وتدفق النازحين واللاجئين بصورة غير شرعية و محاولة البعض فرض إقامتهم في بلادنا ودمجهم بلبنان قسراً.


وختم باسيل : ‏أبناؤنا يهاجرون وينجحون في البلدان التي ينتشرون فيها ونحن نستقبل في لبنان النازحين واللاجئين بكرم وإنسانية لكننا معنيون قبل كل شيء بالحفاظ على وجودنا فحافظوا أنتم على وجودكم ومكانتكم و احترموا البلد الذي تعيشون فيه وتضامنوا في ما بينكم لتكونوا سنداً للبنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout