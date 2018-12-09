" ممارسة جماعية".. ماذا حصل ليلاً في برج حمود؟!

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كشفت مصادر قضائية لموقع "رادار سكوب" عن توقيف الشابين اللبنانين "أ.ش" و "م.ز" في محلة برج حمود ، بعدما حاولا عن طريق الإكراه خطف اللبنانية "ه.م" التي تعمل كبائعة هوى حيث تقف ليلياً في إحدى شوارع المنطقة بغية الفوز بزبون جديد.

وأشارت المصادر الى أن كلا المدعي عليهما كانا في حالة سكر حين أوقفا سيارتهما وحاولا جذب الفتاة عنوة للصعود معهما وحاولا ضربها فيما قام الثاني بسحب مسدسه مدعياً أنه رجل أمني بغية إقتيادها إلى مكان ما لممارسة الجنس الجماعي أو تسليمها الى القوى الأمنية.

وبعد شجار وصراخ وصل عناصر من شرطة البلدية وأوقفوا الجميع وتم اقتيادهم إلى المخفر قبل احالتهم إلى محكمة جنايات بعبدا وإيداعهم القضاء المختص.