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يستمر الاستعراض الاستفزازي الاسرائيلي عند الحدود الجنوبية..

9
DECEMBER
2018
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يستمر الاستعراض الاستفزازي الاسرائيلي عند الحدود الجنوبية مع دخول حكومة بنيامين نتنياهو في نفق أزمتها السياسية. فجاءت العراضة الإعلامية لتحرف الأنظار عن الداخل الى الحدود مع لبنان. فيما جاء اليوم أول تعليق لحزب الله على ما يجري على لسان الشيخ نعيم قاسم الذي قال: إن كل نقطة في اسرائيل معرّضة لصواريخ حزب الله.

وسط هذا المشهد، لا جديد على الصعيد الحكومي مع تحضّر الرئيس المكلّف بالتشكيل سعد الحريري للتوجّه الى لندن حيث ينعقد منتصف الأسبوع مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان. ما يعني أن الانتظار سيستمر أياماً إضافية، من دون أن يعني ذلك أن حركة الاتصالات وتبادل الأفكار متوقّفة لايجاد الحلّ. وقد حاز الحريري اليوم على جرعة دعم في ختام القمة الخليجية على لسان وزير خارجية السعودية الذي قال: ندعم الحريري في تشكيل الحكومة.

في هذا الوقت، يشكّل التاسع من كانون الأول اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وفي لبنان حاجة ماسة لضرب منظومة الفساد التي تحتاج الى تضافر الجهود بين مختلف القوى، طالما أن العهد لن يتراجع عن نقل الأمور مما هي عليه، الى ما يجب أن تكونه مالياً واقتصادياً واجتماعياً.

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