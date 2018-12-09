3 رصاصات ابتهاج بعرس تثير التوتر في كفركلا وتوقيف مطلق النار

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون ألين سمعان، أن حالة من التوتر سادت للحظات في محيط بلدة كفركلا الحدودية، إثر سماع أصوات 3 طلقات من سلاح حربي، ظنا ان مصدرها حدود لبنان مع فلسطين المحتلة التي تشهد منذ يومين خروقات واستفزازات من جيش العدو "الإسرائيلي"، لكن تبين انها رصاصات ابتهاج بحفل زفاف في البلدة، وعلى الأثر أوقفت القوى الأمنية مطلق النار وفتح تحقيق بالحادثة في مخفر تل النحاس.

وفي ما خص الوضع الحدودي، فقد استأنف جنود العدو تحركاتهم صباح اليوم في منطقة كروم الشروقي داخل "الخط الأزرق" في خراج بلدة ميس الجبل، وسجل وجود عدد كبير من اهالي البلدة إلى جانب الجيش اللبناني ودوريات اليونيفيل من الجهة اللبنانية، لمراقبة هذ التحركات.