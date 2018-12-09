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بو صعب خلال اضاءة شجرة الميلاد في ضهور الشوير: نتمنى ان تكون الاعياد ليس فقط للفرح والخير بل لانقاذ لبنان

9
DECEMBER
2018
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أضاءت بلدة ضهور الشوير شجرة وزينة الميلاد على وقع موسيقى الاوركسترا الهارمونية الوطنية التابعة لموسيقى قوى الامن الداخلي بقيادة الملازم اول سليم جرجس وبمشاركة اكثر من مئة طالب من مدارس بيروت الارثوذكسية، بحضور النائب الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس، رئيس بلدية الشوير - عين السنديانة حبيب خليل مجاعص وفاعليات وحشد من أبناء المنطقة.


وكانت للنائب بو صعب كلمة بالمناسبة رحب فيها بالحضور قائلا: "هذه هي ضهور الشوير التي اعتادت ان تجمع وتحتفل مع الجميع، والتي كانت السباقة في توحيد الأعياد"، مؤكدا "استمرارية العمل البلدي التي ينتج عنها النجاح والتألق"، متمنياً ان "تكون الاعياد ليس فقط للفرح والخير بل لانقاذ لبنان من الازمة التي يمر بها".

وأشار الى ان "السياسيين يضخمون المشاكل قليلا متناسين صرخة المواطنين"، مؤكدا انه "سيبقى دائماً من الشعب ومتواجداً معه وعلى الجميع أن يكونوا كذلك".

من جهةٍ أخرى، شكر مجاعص لبو صعب دعمه الدائم لبلدته ضهور الشوير، موضحاً ان "احتفالات الميلاد في ضهور الشوير دائما هادفة، وتحمل رسائل وطنية وانسانية، تجسيداً لمعنى العيد الحقيقي"، شاكرا كل من ساهم في انجاح هذا الحفل.

وتضمن النشاط تراتيل في كنيسة المخلص للروم الكاثوليك مع جوقة "سعادة السما قرية الانسان" للاب مجدي علاوي وبقيادة كاثرين موسى.

وبعد الاحتفال، افتتح معرض النبيذ اللبناني والاشغال اليدوية في صالون الكنيسة، تخلله برنامج موسيقي مميز. ويفتح المعرض ابوابه لمدة يومين بمشاركة عدد كبير من مؤسسات النبيذ المحلية والعالمية.

وقد نظم عرض مسرحي للاولاد "The First Noel, The Christmas Celebration " لـ Fun+1 على مسرح اوتيل كناري، تم خلاله توزيع هدايا على الأطفال الحاضرين.

وسيستمر برنامج الميلاد اليوم الاحد ويتضمن ريسيتالاً ميلاديا في كنيسة المخلص للروم الكاثوليك مع اوركسترا المتن وكورال معهد مار مخايل عند الخامسة والنصف عصرا، على ان تستمر بعدها احتفالات الميلاد، وتتضمن ترانيم ميلادية في 22 و 23 من الشهر الحالي.

صوت المدى
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