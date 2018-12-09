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توتّر أمني على الحدود الجنوبية: العدو الإسرائيلي يجتاز الشريط التقني ويبدأ بالحفر..والجيش اللبناني يستقدم المدافع

9
DECEMBER
2018
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تشهد عند محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان توتّرًا أمنيًّا لافتًا، حيث ما يزال جنود العدو الإسرائيلي خارج السياج التقني وعلى مقربة من الخط الأزرق، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وهناك ما يقارب ستّين جنديًّا إسرائيليًّا منتشرًا في المحلة، حيث تمّ استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة تضمّ حوالى عشرة آليات على الطريق العسكرية، وتمركزت دبابات "ميركافا" خلف السواتر الترابية.

ويسجل في هذه الأثناء تحليق لطائرة إستطلاع من دون طيار من نوع MK تابعة للعدو الاسرائيلي في الأجواء، حيث يواصل جيش العدو تمشيط المنطقة المذكورة بحماية عدد كبير من العناصر المتمركزة بين الصخور والأشجار، وهم على مسافة قريبة جدًّا من الجيش اللبناني في الجهة المقابلة.

كما وضعت قوّات العدو بحسب الوكالة علامات زرقاء على بعض الصخور قرب الخط الأزرق ومدّت كابل أسود اللون في الأرض، كما حاولت وضع سياج شائك في منطقة متنازع عليها إلاّ أن قوّات "اليونيفيل" اعترضت على ذلك.

وما زال الوضع يشهد تجمّعًا كبيرًا لقوّات العدو الإسرائيلي و"اليونيفيل"، فيما يعزّز الجيش اللبناني تواجده، وقد استقدم آليات تحمل مدافع 106 إلى بلدة ميس الجبل.

وأشارت الوكالة الى أن جنود العدو الإسرائيلي استقدموا حفارة من نوع "فولفو" اجتازت الشريط التقني في محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل وعلى الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة.

وبدأت دورية الجيش الإسرائيلي بأعمال الحفر في محاذاة الخط الأزرق، بمؤازرة حوالى 25 جنديًّا، فيما تسود حالة من الإستنفار من الجهة اللبنانية من قبل الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".

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