"القوات تحمي باريس" يثير الضحك على مواقع التواصل الإجتماعي

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أثار منشور محذوف للصحافية المنتمية للقوات اللبنانية الزميلة ڤيرا بو منصف عبر حسابها على موقع فايسبوك عاصفة من القهقهة الإلكترونية، إذ عنونته " القوات تحمي باريس"، وذكرت فيه أن 'مكاتب' القوات اللبنانية في باريس تقوم بحماية مصالح اللبنانيين عبر شركات أمنية يملكها قواتيون...".

وما زاد طين الضحك بلّة هو ذكرها أن الخاضعين لبرنامج الحماية القواتي يضعون شارة الصليب المشطوب مع شعار "حيث لا يجرؤ الآخرون".



وعلّق أحد الناشطين عبر الفايسبوك "وحدا بتحمي الشانزيليزيه...القوات اللبنانيه".

وكتب آخر : "بدا تضل جراس Notre Dame de Paris تدقّ".

وغرّد ثالث: " القوات تنضم للمتظاهرين مطالبة ماكرون بتعيين نائب رئيس له من حصتها".



ولاحقاً، حذفت الزميلة بو منصف المنشور وكتبت قائلة "خبرية القوات وباريس غير صحيحة وأنا صدقتها كما غيري ومحيت الخبر".