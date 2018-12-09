وهاب يشن هجوما على الحريري: "كان الأجدر أن تثأر لكرامتك يوم تخلّى عنك الحلفاء يوم حفلة السّحاسيح"

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توجّه رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب الى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بالقول: "أنت يا سعد الحريري لن تستطيع بمغامراتك الواهية أن تنال منّا بل كان الأجدر منك أن تثأر لكرامتك يوم تخلّى عنك الحلفاء يوم حفلة السحاسيح وباعوك بأبخس الأثمان".

وفي كلمة له في ذكرى مرور أسبوع على وفاة محمد أبو ذياب، حمّل وهاب الحريري مسؤولية قتل أبو ذياب، وقال: "كل المسؤولية تقع على عاتقك ونحملك الدم الذي سال الذي سيبقى على جبينك حتى نسترد هذه الامانة والقانون سيكون بيننا".

من جهة أخرى، توجّه وهاب الى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بالقول: "تحية الى سيّد المقاومة السيد حسن نصر الله الذي حمى الجبل بموقفه وأثبت في كل المحطات أنه حريص على الأرواح والوطن والمواطنين"، كما حيّى الرئيس السوري بشار الأسد قائلاً: "نؤكد وقوفنا الى جانب سوريا والرئيس بشار الأسد". وتابع قائلاً: "نؤكد وقوفنا الى جانب الجيش اللبناني الذي لعب دوراً اساسياً في منع الفتنة".

وعن وحدة أهل الجبل، قال وهّاب: "لقد جرّدوا علينا حملة إنكشارية واجهناها بصدورها وأسقطها دمك (محمد أبو ذياب) الغالي"، وأضاف: "وعدًا وعهدًا بأن نُسقِط عوامل التّباعد وأؤكد أن لا مكان للفتنة في الجبل ولو كان ذلك على حساب دمنا ونحن لا نؤمن إلاّ بهدر دم عدوّنا".

وتوجّه وهّاب الى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان بالقول: "لا عودة عن وحدة القوة الدرزية مع الأمير طلال أرسلان الذي وقف وقفة رجل صادق الى جانب الجاهلية والشوف وأثبت حرصه على كل نقطة دم في الجبل ولبنان. وعهد عليّ أن هذا لن يكون لقاءً ظرفيًّا بل لقاء استراتيجيًّا يكون المرجع لكل أبناء الطائفة لنبدأ من لقاء خلدة بنهضة على مستوى لبنان".