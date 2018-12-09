living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وهاب يشن هجوما على الحريري: "كان الأجدر أن تثأر لكرامتك يوم تخلّى عنك الحلفاء يوم حفلة السّحاسيح"

9
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

توجّه رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب الى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بالقول: "أنت يا سعد الحريري لن تستطيع بمغامراتك الواهية أن تنال منّا بل كان الأجدر منك أن تثأر لكرامتك يوم تخلّى عنك الحلفاء يوم حفلة السحاسيح وباعوك بأبخس الأثمان".

وفي كلمة له في ذكرى مرور أسبوع على وفاة محمد أبو ذياب، حمّل وهاب الحريري مسؤولية قتل أبو ذياب، وقال: "كل المسؤولية تقع على عاتقك ونحملك الدم الذي سال الذي سيبقى على جبينك حتى نسترد هذه الامانة والقانون سيكون بيننا".

من جهة أخرى، توجّه وهاب الى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بالقول: "تحية الى سيّد المقاومة السيد حسن نصر الله الذي حمى الجبل بموقفه وأثبت في كل المحطات أنه حريص على الأرواح والوطن والمواطنين"، كما حيّى الرئيس السوري بشار الأسد قائلاً: "نؤكد وقوفنا الى جانب سوريا والرئيس بشار الأسد". وتابع قائلاً: "نؤكد وقوفنا الى جانب الجيش اللبناني الذي لعب دوراً اساسياً في منع الفتنة".

وعن وحدة أهل الجبل، قال وهّاب: "لقد جرّدوا علينا حملة إنكشارية واجهناها بصدورها وأسقطها دمك (محمد أبو ذياب) الغالي"، وأضاف: "وعدًا وعهدًا بأن نُسقِط عوامل التّباعد وأؤكد أن لا مكان للفتنة في الجبل ولو كان ذلك على حساب دمنا ونحن لا نؤمن إلاّ بهدر دم عدوّنا".

وتوجّه وهّاب الى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان بالقول: "لا عودة عن وحدة القوة الدرزية مع الأمير طلال أرسلان الذي وقف وقفة رجل صادق الى جانب الجاهلية والشوف وأثبت حرصه على كل نقطة دم في الجبل ولبنان. وعهد عليّ أن هذا لن يكون لقاءً ظرفيًّا بل لقاء استراتيجيًّا يكون المرجع لكل أبناء الطائفة لنبدأ من لقاء خلدة بنهضة على مستوى لبنان".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout