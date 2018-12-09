الشاعر الكبير موريس عواد في ذمة الله

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توفي الشاعر اللبناني الكبير موريس عوّاد عن عمر 85 عاما، ورائد الشعر العامي المحكي، وربيب الشعر لما يناهز السبعين عاما.



ولد عواد في 20 شباط 1934، وكان انضم اسمه في العام 2015 الى لائحة المرشحين الى جائزة نوبل للآداب بعدما وافقت لجنة الترشيحات في الاكاديمية السويدية على ملف ترشيحه الذي تقدمت به ثلاث جامعات: الجامعة البولونية في شخص المستشرق الدكتور اركاديوس بلانكا وهو كان وضع عنه كتابا بالعربية والانكليزية والفرنسية وترجم له مختارات من شعره، وجامعة مالطا في شخص مدير قسم الدراسات الشرقية فيها الدكتور مارتن زاميط، اضافة الى الجامعة اللبنانية في شخص الدكتور ربيعة ابي فاضل.

والشاعر من اهم شعراء العامية اللبنانية هو خير وارث لتراث هذا الشعر وعمل على تحديثه وتطوير لغته وجمالياته وربطه بالشعر العالمي الجديد من خلال ثقافته وإخراجه من عزلته المحلية.

والشاعر عواد صاحب تجربة فريدة وإساسية في هذا الحقل وهو صرف عمره للكتابة وابدع دواوين كثيرة هي أشبه بالعمارة الشعرية.





عوّاد نشر 52 كتاب:

أغنار 1963/ قنديل السفر1970/ بَوسي بَوستين تلاتي 1972/ حَكي غير شكل 1973/ آخ 1974/ رجال بوجّ الريح 1976/ الأنطولوجيا اللبنانيّي للشِعر 1983/ مبارح كنّا ولاد 1984/ التصويني 1985/ الأمير الزغير(ترجمي) 1986/ سنين مالحا 1987/ فَقش الرمّان 1988/ أماريس 1988/ ألوان مِش عَ بَعضا 1990/ حَفّ عَ الايام 1992/ أخد مَرا عَ طول 1993/ وينَك؟…تْعا 1993/ وكان عمري سبعتعش 1993/ …وكمان بعد مَرّا 1994/ هِادا هوّي الرجّال 1995/ إجت الساعا يا بَيّي 1996/ كانت مكتوبي إلو 1997/ الموريسيادا 1998/ إنجيل مَتّا 1998/ خَلّو النار والعا 1999/ رؤيا يوحنّا 1999/ زهرة النكتار 2000/ لْ إنجيل (تلات طبعات) 2001-2003-2006/ طعمة لْ خبز ولْ مَرا(جزء تاني) 2004/ أنا رايح 2005/ رسالة مار بولس لَ كنيسة روما 2009/ غنغوني 2009/ آخر وصيّي 2009/ شو قالولَك 2009/ طعمة لْ خبز ولْ مَرا (جزء أوّل) 2009/ آخر قدّاس 2010/ مَريمين 2010/ نْضاف متل لْ مماسح 2011/ يا ضيعان تعبي 2011/ وِلْ مريم تلبقلِك 2011/ جنزار وصِدي عَلْ مارونيا 2011/ وكان عمري سبعتعش(طبعا تاني)2012/ موريسيّات 2012/ فْتافيت حُبّ 2012/ بَرّا هَلَّق بَرّا 2013/ رسايل مَرْ بولس 2013/ يا ولاد الستّين دولار 2013/ حِبّني بْصير أحلا 2013/ قدّاس أوّل قرباني 2013/ وينوّي 2014/ 2 بْ صبّاط واحد 2014/ حَكّ بْ راس الريشي 2015.



ننشر قصيدة "متل ل عطر" بالعامية للراحل:

مِتل لْ عِطر يا زَهر ئَلبي فاح

جِسمِك إِنوسي، بَس ما نْطرتي

تَ لْ عِطر يِبْعَت فَوِحْتو ويِرْتاح

لَون الصِبا، عَ وِجِّك وصِرتي:

يا حُب وينَك؟ لَوَّح التفّاح!

وتِمِّك لْ كِلّو شْفاف حَمَّرتي

يا شَعْرها السِتَّعْش طير، سْباح

بْ بَحر لْ عْيون، تْمايل، كْبِرتي.

ما تْحِطّو عَ طَريئا زْياح

ولا لْ خَطييّ لّي بْتِجي وِرْتي.

نْ كنَّك خَمِر يا حُب صِبّ طْفاح

بْ زِنّار لَون لْ خَمر زَنّرتي

خَصْرِك. يا غِمري ومِن عْيونِك لاح:

صِرتي مرا. لْ فِسطان ئَصَّرتي

وشَعْشَع بياضِك يا بياض شْلـاح

النِفْناف بِيدَفّي. وْدَوَّرتي

عِشَّين صِدْرِك. آه! رَبّي سْماح

بْ غَمرا. وعَ وَهِج لْ حب زَهّرتي.

وحِبِّك أنا، يلّا يا ئَلْبـي فْتاح.

جايي لْ حَنوني. لْ حب دَرْدَرْتي

بِ بَيتنا، وعْطِيتـِك لْ مِفتاح

إنتي فْتحي. ولْ بَيت عَطَّرتي

وصِرتي تِجي: لْ بَوسات صارو جْناح

ويا ما عَ تَخْت لْ لّيل فَرْفَرتي

غْمِرني! غْمِرني! بَعد، دُوب، رْشاح

شَهوي وحَنان. وكيف مَسمَرتي

جِسمِك عَ جِسمي وغَمِرتِك تِجْتاح

إِيام عِمري. ولَيلِتا نْدَرتي

جسمِك إِلي والسِرّ كِلّو نْباح.

كِلِّك نَئا وِلْ بَوْح كَتـَّرتي.

وإزا غْلِطنا، تْعا يا حب مْساح

لْ غَلطا. ومِش بِلْ غَيم عَمّرتي

ئْصور لْ حِلم. ما في إزا وأَشباح

بَيناتنا. وفَجْئا، تَغيَّرتي.

مين لْ مَرَء؟ حَط الظنون وْراح

تارِك عَ وِجِّك غَمِزتو. دِرتي

ئَلبِك لَ صَوبو. آخ شو لّي نْزاح

من مِطرَحو تَ لْ حب سَكّرتي

بْ وِجّي؟... - بحبِّك. - إِنت فِلّ. سْراح

حَنّونتي! - شو ئِلْت؟ ونْكَرتي

نِدرِك إِلي. النِكران شَك رْماح،

وصَحوِة عْيون الزِّرء عَوْكَرتي.

ئِلت بكرا بْتِرجَعيلي، وْصاح

ديك لْ بِكي عَ الصبح، ما زْكَرتي

وَعدِك إِلي تَ راح يلّي راح

ولْمَحتِك مْنِ بْعيد خَتيرتي.





سيصلى على جثمانه يوم الاثنين في 10 كانون الاول الحالي في كنيسة مار نهرا - فرن الشباك الساعة الثالثة والنصف.

وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء من الساعة 11:00 قبل الظهر حتى الساعة 6:00 مساء.