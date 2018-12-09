ضجة في مصر بعد تصريح الداعية خالد الجندي بأنه لا توجد علاقات جنسية في الجنة

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أثار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر خالد الجندي جدلا واسعا، بعد تصريحه بأن الأعضاء التناسلية ووظائفها ستختفي في الآخرة. وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "لن تكون هناك علاقات جنسية في الجنة، بالمعنى المعروف لدينا، والجنة منزهة عن العلاقات الجنسية الموجودة في الدنيا".

وقابل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الجندي، ببعض التساؤلات، وتمنى البعض ألا يعمم تصوراته المستقبلية لنفسه على الجميع. وقال واحد: "ماذا عن آيات الحور العين، والنعيم من الأكل والشرب".

وعلّق أحدهم بسخرية قائلا: ليه كده بس يا مولانا. بتقول مفيش نسوان في الجنة. طب المجاهدين اللي فجروا نفسهم وقاتلوا وقتلوا، يعني كده إنضحك عليهم....."

لينغا: https://www.linga.org/misc-news/OTE1OQ