رئيس النمسا يبدأ غدا زيارة رسمية الى لبنان

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يبدأ رئيس جمهورية النمسا الدكتور ALEXANDER VAN DER BELLEN وقرينته السيدة DORIS SCHMIDAUER زيارة رسمية الى لبنان غدا الاثنين وتستمر حتى نهار الخميس المقبل 13 كانون الاول الجاري يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري.



ويرافق الرئيس النمساوي وقرينته نائب رئيس غرفة الاقتصاد النمساوية RICHARD SCHENZ، سفير النمسا لدى لبنان MARIAN WRBA، مستشار الرئيس للشؤون الاوروبية والدولية BETTINA KIRNBAUER، رئيس مجلس الوزراء OLIVER KORSCHIL، ممثل الصناعات النمساوية MICHAEL LOWY، مستشار الرئيس العسكري الجنرال THOMAS STARLINGER، الناطق باسم الرئيس REINHARD PICKL-HERK، والمسؤول في وزارة الخارجية MARTIN GAERTNER.



ومن المقرر ان يتوجه الرئيس الضيف وقرينته فور وصولهما عند الواحدة والربع ظهر غد الى مطار رفيق الحريري الدولي، الى مخيم حوش النبي في البقاع، على ان يقوما صباح الثلثاء بجولة في وسط مدينة بيروت قبل ان ينتقلا الى ساحة الشهداء حيث يضع الرئيس VAN DER BELLEN اكليلا من الزهر على نصب الشهداء بحضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ورئيس بعثة الشرف وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني وعدد من الشخصيات.



القصر الجمهوري



ثم ينتقل الرئيس الضيف وقرينته الى القصر الجمهوري الذي يصلانه عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة حيث يكون في استقبالهما الرئيس عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون. وبعد مراسم الاستقبال الرسمية ينتقل الرئيسان عون و VAN DER BELLEN الى صالون السفراء، حيث يعقدان لقاء ثنائيا يتحول موسعا يحضره اعضاء الوفدين اللبناني والنمساوي، فيما تنتقل اللبنانية الاولى ونظيرتها النمساوية للاجتماع في المنزل.



وعند الساعة 12,15 يعقد الرئيسان عون و VAN DER BELLEN مؤتمرا صحافيا مشتركا، ثم يقيم الرئيس عون عند الساعة 13,00 مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس الضيف وقرينته.



وعند الساعة 14,30 يزور رئيس جمهورية النمسا الرئيس بري، قبل ان ينتقل الى الجامعة الاميركية ويزور بعد ذلك معرض الصور في مركز الاتحاد الاوروبي لحقوق الانسان .



كما يحضر عند الساعة 18,30 افتتاح المنتدى الاقتصادي النمساوي اللبناني في فندق فينيسيا، بالاضافة الى حفل الاستقبال الذي يقيمة سفير النمسا لدى لبنان على شرفه وقرينته في الفندق.



ومن المقرر ان يزور الرئيس النمساوي صباح الاربعاء كتيبة بلاده العاملة في اطار قوات الطوارىء الدولية في الجنوب، على ان يختتم زيارته الى لبنان صباح الخميس 13 من الشهر الجاري.