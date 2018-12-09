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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه تعود "استراحة المقاتل" من جديد، على ساحة الحوض الشرقي للبحر المتوسط وتستقر حالة الطقس، بعد 4 ايام من الأمطار، خلال يومَي الأحد والإثنين، لينقلب رأساً على عقب اعتباراً من مساء الإثنين ولغاية قبل ظهر الخميس فتتهيأ الأجواء لوصول العاصفة الأولى لهذا الموسم. فكل منخفض جوّي تتخطى سرعة رياحه الـ 65 كلم في الساعة يُطلق عليه اسم عاصفة، وللعواصف درجات كما للأعاصير درجات، والحالة التي تنتظر لبنان: عاصفة من الدرجة الثانية بحيث ستصل سرعة الرياح على الساحل بين 70 و 90 كلم في الساعة وعلى الجبال التي يتراوح ارتفاعها بين 600 و 1500 متر، الى 100 كلم في الساعة، وسوف تلامس 110 كلم في الساعة المرتفعات ما فوق الـ 1700 متر وذلك بين الإثنين ليلا ومساء الثلاثاء، بالطبع نحن نتحدث عن سرعة رياح سوف تشتد بشكل تصاعديّ.

اذاً، منخفض جوّي سيضرب تركيا مطلع الأسبوع المقبل، وسيطال لبنان وسوريا ومن ثمّ فلسطين وشمال الأردن، موزّعاً خيراته من امطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية على معظم المناطق (بشكل متفاوت)، وتجدر الإشارة الى انّ موج البحر سيتخطى ارتفاعُه 6 امتار بخاصة في شمال لبنان و7 امتار على الساحل السوري بين طرطوس واللاذقية.

طقس يوم الإثنين، مشمس الى غائم مع تساقط امطار محلية، تشتد سرعة الرياح الجنوبية الغربية اعتباراً من ساعات الليل وتستقر درجات الحرارة لتسجل:

الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 21/18

على الجبال 1200 متر: 10/7

البقاع:11/7

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 15 كلم في الساعة صباحا تشتد مساء لتصل الى 55 كلم وصباح الثلاثاء بين 80 و 110 كلم في الساعة.

الرطوبة: 80%

الضغط الجوّي: 1016hpa