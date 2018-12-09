الرئيس برّي إتصل بقصيفي مهنئًا

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اتصل رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري برئيس لائحة " الوحدة النقابية" الفائز الأول بانتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزميل قصيفي ، مهنئا ومتمنيا له التوفيق والنجاح ومجلس النقابة الجديد من أجل تحقيق طموحات الصحافيين والإعلاميين.

الزميل قصيفي شكر الرئيس بري على اتصاله واهتمامه ، متمنيا قيام تعاون وثيق مع رئاسة المجلس من أجل سن قوانين تعزز الحريات الاعلامية، وتساعد الصحافيين والإعلاميين على مواجهة الضائقة التي تعصف بقطاع الإعلام عموما والصحافة الورقية خصوصا من خلال سلة من الحوافز التي تطمئنهم الى غدهم.