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درغام يضئ شجرة الميلاد في شدرا

9
DECEMBER
2018
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إحتفلت بلدية شدرا برعاية مؤسسة ميلاد جبور الخيرية، باضاءة زينة وشجرة الميلاد، في الحديقة العامة عند المدخل الرئيسي للبلدة، حيث اقيمت قرية ميلادية ستستمر طيلة شهر الميلاد المجيد، وتتخللها نشاطات ميلادية بتنظيم من البلدية وشباب البلدة.
حضر الاحتفال إلى جانب رئيس بلدية شدرا سيمون حنا، النائب أسعد درغام راعي أبرشية طرابلس وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، ممثل راعي أبرشية عكار للروم الأرثوذكس المطران بايسليوس منصور الأب أنطوان جبر، عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور، رجل الأعمال محمود حدارة وحشد من الفاعليات والأهالي.  
والقى المطران ضاهر كلمة من وحي المناسبة دعا فيها للانتقال من الظلمة الى النور والخروج من الأنانية والكراهية والحقد، لافتا الى "أننا نتشارك مع البلدات المجاورة فرحة العيد وهو ما يدل على ايمان راسخ واحد وتعايش حقيقي وهذا ما يدعو اليه دائما قداسة البابا. 
ودعا أبناء شدرا وعكار وكل اللبنانيين للمحافظة على نموذج المشاركة والعيش المشترك لأنها دليل وطنيتنا.
وأكد درغام في كلمة له أننا نحتفل اليوم باضاءة شجرة الميلاد التي تحمل معاني انسانية كبيرة، فكل فرد منا وبحسب قدرته ومن موقعه يضيء درب الآخرين. 
واضاف: نتمنى بهذه الأيام المباركة أن يحل السلام في المنطقة وتبصر الحكومة النور في أسرع وقت ممكن لتنفرج معها هموم المواطنين، لأن وطننا يمر بظروف صعبة وقاسية واللبنانيون يعانون من الضيق. ونحن نتطلع في هذه المناسبة الى رمزية الحدث وليس فقط الى رمزية الزينة.
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