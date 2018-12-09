البحرين تدعم "إسرائيل" في عملية ”درع الشمال”!؟

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وصفت صحيفة إسرائيلية التغريدة التي نشرها وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد حول ما تسمى بـ"عملية درع الشمال" التي ينفذها الكيان الاسرائيلي على الحدود اللبنانية، بالخطوة المفاجئة.





خطوة أعرب من خلالها الوزير البحريني عن دعمه لعملية الاحتلال الحالية بدعوى عثورها على نفق حفره حزب الله وبحسب ما نشرته صحيفة “times of israel” فإن كلام خالد بن أحمد يشير إلى أن “لجيران لبنان الحق في القضاء على التهديد الذي يواجهنونه” في إشارة للكيان الاسرائيلي.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن كلام خالد بن أحمد يضع البحرين بصف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والنمسا وكندا ودول أخرى في دعم عملية “درع الشمال” التي أطلقتها حكومة الاحتلال يوم الثلاثاء لإيجاد وتدمير أنفاق تزعم أن حزب الله يحفرها على الحدود اللبنانية.

ليس لدى "إسرائيل" والبحرين علاقات دبلوماسية، لكن وبحسب الصحيفة فإنه يقال إنهما تربطهما علاقات سرية قوية.

وفي العام 2016 ، أدرجت البحرين "حزب الله" لبنان على لائحة الارهاب.

وكان الوزير البحريني قد نفى أخيراً في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية وجود أي خطة لزيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤكداً في الوقت نفسه “إن حدث فنحن لا نتردد في الإعلان عنه”.

واعتبر أن لا معوقات لدى سلطات البحرين ازاء زيارة مسؤولين إسرائيليين إليها، قائلاً “إذا كان هناك هدف معين وكان هناك شيء نريد تحقيقه له بعد كبير واستراتيجي ليس لدينا معوقات في هذا الجانب” .

وجاء تعليقه بعد أيام من نشر المواقع الاسرائيلية معلومات حول أن "إسرائيل" تعمل على تطبيع العلاقات مع البحرين.