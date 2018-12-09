الإمارات تفتح سفارتها في دمشق

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أكد النائب اللبناني عبد الرحيم مراد أنه أبلغ رسميا من مسؤولين إماراتيين، بأن الإمارات تنوي إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وفتح سفارتها في دمشق.

وقال البرلماني اللبناني، خلال مشاركته في برنامج "لعبة الأمم" على قناة "الميادين"، إن الإمارات تؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مؤكدا أن خطوة الإمارات هذه تأتي بالتنسيق مع السعودية.

كما أشار إلى أنه لعب دورا يشبه دور الوسيط بين سوريا والسعودية، وقال عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إنه لم يبد أي رد فعل سلبي تجاه فكرة عودة العلاقات السورية السعودية، مشيرا إلى أن ذلك جاء خلال لقاء جمعهما في السعودية في وقت سابق.



وأشار إلى استمرار التحضير للقاء بين رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك، ومسؤولين سعوديين.