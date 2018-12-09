نتنياهو أبلغ بوتين بتفاصيل «درع الشمال»

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قال الكرملين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أمس، تفاصيل عملية «درع الشمال» العسكرية التي تقوم بها اسرائيل على الحدود اللبنانية، بحثا عن انفاق اتهمت حزب الله بحفرها تحت الحدود لتنفيذ هجمات داخل اسرائيل.

وقال الكرملين، في بيان له: «بمبادرة من الجانب الإسرائيلي جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأكد الرئيس بوتين لنتنياهو ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، وعلى أهمية التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، على ضوء عمليات الجيش الإسرائيلي على طول الخط الشمالي مع لبنان.

كما شدد الرئيس بوتين على ضرورة تحسين التعاون الروسي الإسرائيلي عبر القنوات العسكرية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي ونتنياهو اتفقا على عقد لقاء قريبا.