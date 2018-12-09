living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش السوري يوجه ضربات موجعة لإرهابيي الشمال

9
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مع التصدي اليومي والمستمر الذي يقوده الجيش السوري في مواجهة خروقات «الشمال»، يبدو أن ساعة حسم ملف التواجد الإرهابي في تلك المنطقة باتت أكثر قرباً، وسط أنباء تحدثت عن تحذيرات تركية لإرهابيي جبهة النصرة بضرورة تنفيذ اتفاق «منزوعة السلاح»، وإلا فلن تستطيع حمايتها من هجوم وشيك للجيش السوري عليها.


ووجه الجيش السوري أمس ضربات موجعة لتنظيمات «النصرة» و«الحزب الإسلامي التركستاني» و«أجناد القوقاز» الإرهابية، رداً على خروقاتها من المنطقة «المنزوعة السلاح»، وبيّن مصدر إعلامي لـ«الوطن»، أن وحدات الجيش المتمركزة في محيط قرية بريديج شمال شرق مدينة السقيلبية، رصدت تحركات لمجموعة إرهابية انطلقت من محور تل الصخر بريف حماة الشمالي باتجاه إحدى النقاط العسكرية في المنطقة، وتعاملت معها بالأسلحة الرشاشة الخفيفة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من أفرادها.


كما أحبطت وحدات من الجيش محاولة تسلل لمجموعات إرهابية من قطاع ريف إدلب بالمنطقة «منزوعة السلاح»، باتجاه نقطة عسكرية في محيطها، مستغلةً الظروف الجوية للاعتداء عليها فاستهدفتها براجمات الصواريخ.


على صعيد مواز، قالت مصادر إعلامية معارضة مقربة من «النصرة»، الواجهة الحالية لـ«هيئة تحرير الشام»، أن تركيا أبلغتها بضرورة الإسراع بالانسحاب من «المنطقة المنزوعة السلاح»، التي نص عليها اتفاق «سوتشي» بين الرئيسين الروسي والتركي، في أقرب وقت ممكن وإلا فلن تستطيع حمايتها من هجوم وشيك أعد له الجيش العربي السوري بمؤازرة القوات الجوية الروسية باتجاه المنطقة.


وبينت المصادر لـ«الوطن» أن الضباط الأتراك في إحدى نقاط المراقبة التركية استدعوا قيادات عسكرية من «تحرير الشام» وأبلغوهم قرار الجيش التركي بالوقوف على الحياد في حال شن الجيش السوري هجوماً على مناطق انتشارهم داخل «منزوعة السلاح» والتي تحرص أنقرة على استقرارها وديمومتها بشرط انسحاب «النصرة» منها استجابة لبنود «سوتشي» وللعهود التي قطعها وزير الدفاع التركي لنظيره الروسي خلال لقائهما في «سوتشي» الشهر الفائت.


وأوضحت المصادر أن الضباط الأتراك أكدوا لقيادات «تحرير الشام» أن قوات الاستطلاع التركية رصدت خلال الأيام الأخيرة استقدام الجيش السوري لحشود غير مسبوقة تفوق أعدادها التي سبقت ولادة «سوتشي» في جميع نقاط تمركزه على حدود «منزوعة السلاح» من ريف اللاذقية الشمالي الشرقي إلى ريف حلب الغربي مروراً بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي الشرقي.


وأضافت: إن الأتراك أبلغوا «النصرة» أن الدوريات التركية التي جرى تسييرها في محيط «المنزوعة السلاح» كشفت عن وجود إرهابييها بسلاحهم الثقيل داخل المنطقة، وحذرتهم بأن أهدافهم مكشوفة أمام ضربات الجيش السوري الذي يمتلك الخبرة للتعامل مع مثل هذه الحالات وبكثافة نارية لا يمكن لأي خط دفاع أن يحول دون تقدمه.


وحذرت المصادر بأن هجوم الجيش العربي السوري في حال لم تنجح تركيا في إقناع «النصرة» بالانسحاب من «منزوعة السلاح» سيكون شاملاً وعنيفاً ومن ثلاث جهات ولن يقتصر على ضربات «اصطفائية» و«محدودة».


إلى ذلك، طالبت أنقرة «النصرة» بتطبيق بند «سوتشي» الخاص بالانسحاب من طريقي حلب الدوليين إلى حماة واللاذقية في مدة أقصاها نهاية العام الجاري ليتولى الجيش التركي حماية الطريق مع ضفتيه وعلى مسافة «كافية» لإعادة فتحه أمام حركة الترانزيت وتبادل البضائع، بحسب المصادر التي أكدت أن «تحرير الشام» لم ترد على المطلب التركي وطلبت مهلة أقصاها الأسبوع الأخير من الشهر الجاري للإعلان عن موقفها النهائي لكنها توقعت تسليم الطريقين الدوليين إلى الأتراك في الموعد المحدد لوقف هجوم الجيش السوري دون الانسحاب بشكل كامل من «منزوعة السلاح».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout