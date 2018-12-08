اضاءة كنيسة الصعود بمبادرة من لجنة مهرجانات الضبية الدولية (الصورة بعدسة الزميل جورج فغالي)

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بمبادرة من لجنة مهرجانات الضبية الدولية، ومع اقتراب عيد الميلاد المجيد، تمت اضاءة كنيسة الصعود في الضبية مساء الجمعة في ٧ كانون الأول ٢٠١٨.

حفل اضاءة الكنيسة الذي ترافق مع ترانيم ميلادية واجواء تضفي المزيد من الفرح في زمن الاعياد، شارك فيه سيادة المطران بولس روحانا، رئيس بلدية الضبية- زوق الخراب- عوكر- حارة البلانة السيد قبلان الأشقر، رئيسة لجنة مهرجانات الضبية الدولية الآنسة كورين الأشقر وكاهن الرعية الأب مروان خوري، كما حضر حشد كبير من أهالي الضبية وسكانها وابناء المناطق المجاورة.

وتبادل الحضور المعايدات، متمنين أن تحمل الاعياد أملاً جديداً وشاكرين للجنة مهرجانات الضبية الدولية مبادرتها باضاءة الكنيسة.