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قائد الجيش: الجيش سيبقى قبلة أنظار اللبنانيين ومحط ثقتهم

8
DECEMBER
2018
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 زار قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي، وتفقد سير العمل فيها. ثم انتقل إلى قاعدة بيروت الجوية، حيث أجرى جولة ميدانية في الجناح الفني للقوات الجوية واطلع على قدراتها في مجال المساعفة والصيانة والعمل المستمر للحفاظ على جهوزية الطائرات، وذلك في حضور عدد من الضباط.

ووجه عون كلمه للعسكريين منوها ب"جهودهم للحفاظ على أمن المطار في ظل التحديات الأمنية الكبيرة من خلال توقيف المخلين بالأمن وضبط عمليات التهريب، التي تشكل تحديا كبيرا لأهم دول العالم والتي تسعى للاستثمار في الأمن والجيش في ضوء ما تواجهه من تحديات.

وأكد أن "وجود الجيش في المطار يوازي بأهميته وجوده على طول الحدود والمعابر"، مشيرا إلى أن "الاستقرار الأمني هو عامل أساسي في الدورة الاقتصادية لا سيما خلال فترة الأعياد".

وختم قائلا ان "الجيش سيبقى في جهوزية دائمة ليقوم بدوره في الحفاظ على الأمن في الداخل كما على الحدود، وإن ما يميزه هو الإرادة القوية والتفاني في تنفيذ المهمة الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المادية واللوجستية المتواضعة، وانه سيبقى قبلة أنظار اللبنانيين ومحط ثقتهم".

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