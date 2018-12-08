وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد دعت شركة MEA لتقديم عقود شراء طائرات ومحركات نفاثة

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توفرت لدى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد معلومات مفادها ان شركة طيران الشرق الأوسط بشخص رئيس مجلس إدارتها تنوي توقيع بروتوكول شراء عدد من الطائرات والمحركات النفاثة.

عليه، تدعو الوزارة مجلس إدارة الشركة للكشف عن مضمون العقد المذكور إضافةً إلى جدول أسعار مفصل لما سيتم شراؤه كما وبيان الأسعار التي تقدمت بها كافة الشركات المشاركة في المناقصة إلا إذا كان الشراء سيتم بالتراضي. فلا بد أن يتضمن هذا الإعلان تحديداً واضحاً لآلية التمويل كما وللجدوى الاقتصادية من هذه العملية، خاصةً أن المبالغ التي ستدفع باهظة للغاية في فترة ضيق وانكماش تمر بها المالية اللبنانية عامةً.

إن توظيف مبالغ بهذا الحجم يستوجب أخذ الحيطة والحذر وإجراء دراسة دقيقة مع احترام الشفافية المطلقة وألا تكون عملية الشراء محصورة بشخص واحد بل بلجنة تتمثل فيها وزارتا المال والأشغال بغية اتخاذ القرار المصيري الصحيح.