قوى الأمن: توقيف مطلوب في اللقلوق بجرمي ترويج مخدرات وتجارة اسلحة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “توافرت معلومات عن مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرمي ترويج مخدرات وتجارة أسلحة في محلة اللقلوق.

بتاريخ 5/12/2018 وفي المحلة المذكورة، ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد والتعقب، قامت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بتنفيذ كمين محكم أدى الى توقيفه على متن سيارته نوع GMC، ويدعى:ا. ي. (مواليد العام 1986، لبناني) يوجد بحقه 6 ملاحقات قضائية بجرائم: تجارة أسلحة وسرقة وتصريف وشراء مسروق.

وضبطت بحوزته بنادق من أنواع مختلفة ومسدسات حربية وكمية كبيرة من الذخائر، إضافة الى مبلغ مالي.

بتاريخ 6/12/2018، وبالتنسيق بين مكتب المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة التي قامت بمداهمة منزله، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة الحربية المختلفة (مضادة للدروع، متوسطة، خفيفة) مع الذخائر العائدة لها، فضلا عن كمية كبيرة من الأعتدة الحربية والعسكرية، وكمية من المخدرات.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بتجارتها على كامل الاراضي اللبنانية.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.