A+
A-
امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة مخزومي وجمعية "المهندس الصغير"، سيقام يوم الثلاثاء 11 كانون الأول الساعة 11 صباحاً، حفل إطلاق مشروع SAVE LEBANON – STEM PROGRAM في مدرسة علي بن أبي طالب – المقاصد. حيث سيتم عرض المشروع والمختبر المخصص لعلم الروبوتات، لإدخال المشروع ضمن المنهج الدراسي لطلاب المدرسة، بهدف تعليمهم أسس علوم الروبوتات والطاقة المتجددة وأهداف التنمية المستدامة.
ويشارك في حفل الافتتاح الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي النائب فؤاد مخزومي، ورئيسة المؤسسة السيدة مي مخزومي، ومديرة جمعية "المهندس الصغير" المهندسة رنا شميطلي، ورئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الدكتور فيصل سنو، وحشد من الشخصيات والهيئات التعليمية.