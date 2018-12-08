A + A -

امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة مخزومي وجمعية "المهندس الصغير"، سيقام يوم الثلاثاء 11 كانون الأول الساعة 11 صباحاً، حفل إطلاق مشروع SAVE LEBANON – STEM PROGRAM في مدرسة علي بن أبي طالب – المقاصد. حيث سيتم عرض المشروع والمختبر المخصص لعلم الروبوتات، لإدخال المشروع ضمن المنهج الدراسي لطلاب المدرسة، بهدف تعليمهم أسس علوم الروبوتات والطاقة المتجددة وأهداف التنمية المستدامة.