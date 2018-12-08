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المكتب التربوي في التيار يهنىء الفائزين في انتخابات مجالس فروع نقابة المعلمين

8
DECEMBER
2018
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بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر:

بعد انتهاء انتخابات مجالس فروع المحافظات في نقابة المعلمين، يود المكتب التربوي في التيار الوطني الحر التوجه بالشكر لكل من عمل على إنجاح هذا الإستحقاق الديمقراطي، من منظّمين ومتابعين ومشاركين، بما عكس الوجه الحضاري والراقي للنقابة، التي لم توفر جهداً في سبيل حسن تنظيم وسير هذه العملية.

في هذا الإطار، يتقدّم المكتب التربوي بأحرّ التهاني إلى جميع الزملاء الفائزين بمجالس الفروع في مختلف المحافظات، لا سيما الرفاق في التيار الذين نجحوا بكاملهم إمّا بالتزكية أو بالإنتخاب، وهم الأساتذة:

فرع جبل لبنان: جورج ضاهر (رئيس)، روبير البيطار (نائب الرئيس)، الياس مهنا (أمين صندوق)، عماد فغالي (عضواً)، كميل أبو سمرا (عضواً)، إدوار نعيمه (عضواً)، جلال سعيد وهو مقرّب من التيار (عضواً).

فرع بيروت: دانيال سويد (نائب الرئيس)، لوريت مكرزل (عضواً).

فرع الشمال: رياض موسى (محاسب).

فرع بعلبك – الهرمل: ناصيف الحج موسى (أمين سر).

فرع زحلة: سيلفيا حداد (نائب أمين السر)، سامر قصار (محاسب)، برندا القرى (عضواً).

هذا ويعاهد المكتب التربوي في التيار الفائزين الوقوف كما عادته، إلى جانبهم في تنفيذ مهامهم، ومساندتهم في وجه الصعوبات التي قد تواجههم. كما يجدد المكتب التشديد على وقوفه الدائم والداعم إلى جانب جميع معلمي لبنان لتحصيل كافة حقوقهم التي تليق برسالتهم، في وطن يكافح لاجتثاث الفساد ولتثبيت روحية القانون وذهنية المؤسسات.

أخيراً وليس آخراً، يتقدّم المكتب التربوي في التيار بالتهاني إلى جميع اللبنانيين لمناسبة الأعياد المجيدة، عسى أن تكون ولادة المعلّم الأول بارقة أمل جديدة للبنان وشعبه العظيم.

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