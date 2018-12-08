A + A -

تهريب أسلحة حربية من سوريا إلى لبنان عبر فان لنقل الركاب!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "توافرت معلومات عن تهريب اشخاص أسلحة حربية وذخائر من الأراضي السورية الى الداخل اللبناني عبر الحدود في منطقة الهرمل، ليصار بعدها الى نقلها بواسطة أحد الاشخاص والذي يملك فان لنقل الركاب.

بنتيجة المراقبة والمتابعة الحثيثة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من رصد الفان المذكور وضبطه بتاريخ 5/12/2018 في محلة الهرمل، كما أوقف سائقه ويدعى: ع. ح. (مواليد العام 1988، لبناني)، وضبط في داخله 26 صندوق ذخيرة عيار 7،62 في داخل كل واحد منه 440 طلقة.

بالتحقيق معه، اعترف بنقله للأسلحة والذخائر مقابل مبلغ من المال لصالح اللبناني م. ز. (مواليد العام 1988) المقيم في الهرمل، حيث ينقلها الأخير ويسلمها للمواطن (ع. ش. مواليد العام 1957) وهو مطلوب للقضاء بجرائم مختلفة.

أودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".