وئام وهاب: أدعو إلى حماية أهلنا في طرابلس

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غرد الوزير السابق وئام وهاب قائلا "الطفل شادي عليان الذي تم اصابته اثناء اطلاق النار على منزل الشيخ سيف الدين الحسامي وهو حفيد الشيخ وقد خضع لعملية جراحية في قدميه وبتر ثلاثة اصابع من القدمين!...تهمة الطفل أن جده زارني للتعزية وهذا بتسهيل من القوى الشرعية في طرابلس

ندعوا الله عز وجل ان يشفيه ويعافيه. وأضاف أدعو فخامة الرئيس والجيش اللبناني البطل إلى حماية أهلنا في طرابلس".

وقال وهاب "سأبقى الى جانب المظلومين في طرابلس الى جانب المسجونين الإسلاميين ظلماً الى جانب الفقراء المنهوبين في التبانة والمنكوبين وكل الأحياء الشريفة الفقيرة لن تستطيعوا تفريقنا بعد الآن كلنا مسلمون لرب العالمين"