هذا ما ينتظر طقس لبنان نهار الخميس!

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ما زال منخفض جوي يتسبب بطقس غير مستقر مع امطار رعدية تكون غزيرة احيانا وفي بعض المناطق مع تساقط ثلوج على الجبال العالية.

ويضعف هذا المنخفض يومي الأحد والاثنين لنستقبل منخفضاً جوياً آخر سيتمركز فوق البحر الاسود وتركيا بين الثلاثاء وصباح الخميس يؤدي الى طقس عاصف.

طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت ٨ ك١: طقس غائم وبارد مع هطول امطار وعواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة احيانا فيما تتساقط الثلوج على ١٩٠٠م الى ٢٠٠٠م

الأحد ٩ ك١: طقس متقلب غائم اجمالا مع احتمال بعض الأمطار المحلية نهارا فيما الحرارة باردة ومستقرة وفي حال توفر الهطول تتساقط ثلوج خفيفة على ٢١٠٠م

الأثنين ١٠ ك١: متقلب غائم اجمالا مع احتمال بعض الأمطار المحلية نهارا فيما الحرارة باردة ومستقرة وفي حال توفر الهطول تتساقط ثلوج خفيفة على ٢١٠٠م