تصريح مفاجئ ومثير لأمل كلوني عن مقتل خاشقجي

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لندن- عربي21-أطلقت الناشطة والمحامية أمل كلوني تصريحا مفاجئا حول قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول.

وقالت كلوني بحسب مجلة "بزنس انسايدر"، إن حملة الرئيس دونالد ترامب أعطت ضوءا أخضرا للقتل الوحشي الذي كان خاشقجي أحد ضحاياه.

ولفتت كلوني إلى وصف ترامب للصحافة في بلاده بأنها "عدوة للشعب"، وأنه يشجع أنظمة على ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق صحفيين.

تصريحات كلوني جاءت خلال حضورها حفل أقيم في نيويورك.

وتابعت كلوني أن خطاب ترامب التحريضي ضد الصحفيين دفع دولا مثل مصر، وأذربيجان لقمع صحفييها.

يشار إلى أن موقف الرئيس ترامب تجاه قضية خاشقجي شهد تحولا عدة مرات، لا سيما فيما يخص اتهام ولي العهد محمد بن سلمان بالمسؤولية عن الجريمة، إذ قال مؤخرا إن ابن سلمان لا صلة له بما جرى.