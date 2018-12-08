اتفاق بين محامي تاج الدين والادعاء الأميركي

A + A -

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن اتفاق بين الادعاء العام الأميركي ومحامي رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، الذي خطفته الاستخبارات الأميركية من مطار الدار البيضاء في المغرب في آذار 2017، بذريعة تعاونه المالي مع حزب الله. وذكر بيان وزارة العدل، أن تاج الدين «أقرّ بالذنب»، أي مساعدة حزب الله للالتفاف على العقوبات الأميركية.



وتقضي التسوية، التي لا تزال تحتاج إلى موافقة محكمة أميركية، بأن يدفع تاج الدين مبلغ خمسين مليون دولار للحكومة الأميركية، وأن يقضي في السجن خمس سنوات. وكان تاج الدين قد خطف في المغرب من داخل الطائرة على يد فريق مشترك من الاستخبارات الأميركية والمغربية أثناء عودته إلى بيروت، وسلم سريعاً إلى الولايات المتحدة الأميركية خلافاً للإجراءات المعمول بها قانوناً في المغرب. ويجنّب هذا الاتفاق تاج الدين قضاء محكومية تصل إلى عقود في السجن، وغرامات تتجاوز ما تم الاتفاق عليه بكثير.