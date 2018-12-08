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أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 08-12-2018

8
DECEMBER
2018
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اللواء


غمز
يشعر أكثر من طرف حزبي، بإدارة خاطئة لانتخابات نقابية، طغت عليها اعتبارات، بعيدة عن حسابات التمثيل الحقيقي..

لغز
يتجه رئيس كتلة كبرى إلى الإبتعاد عن الإعلام، كلما اتجه الوضع الداخلي إلى التأزم؟!

البناء


كواليس
قالت مصادر في محور المقاومة إنّ ما يتمّ تداوله عن مشروع حرب تكتيكية أميركية ضدّ إيران تعتمد على شنّ غارات مكثفة لألف طائرة هو نوع من التسلية الإعلامية لأنه في الساعة الأولى من الغارات ستكون القواعد الأميركية في العراق وسورية والأردن والسعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت ومنصات النفط والغاز قد صارت رماداً ويكون مضيق هرمز مقفلاً وقد بدأ الطوربيد البشري الاستشهادي باستهداف المدمّرات والحاملات الأميركية وستكون منشآت كيان الاحتلال الاستراتيجية ومدنه قد تحوّلت إلى أهداف لصواريخ المقاومة…

الجمهورية


تحضر شخصية سياسية أعيد انتخابها حديثاً في منصب دولي، لإطلاق تيار سياسي جديد في لبنان كان قد وعد به مناصريه قبل فترة.

يسأل رئيس حكومة سابق في مجالسه ما هي الفوارق بين الإجراءات المالية التي كنت أتخذها وبين تلك المتخذة راهنا في إشارة الى كونها متشابهة جدا.
لاحظت أوساط سياسية أن أطرافاً عدة تستعد لخوض معركة لتفسير الدستور في شأن نزع تكليف الرئيس الحريري بتأليف الحكومة.

المستقبل


يقال
إن ديبلوماسيّين مقرّبين من موسكو يؤكدون أن موقف روسيا في لبنان يختلف عن موقفها في سوريا وهي تدعو الى تشكيل حكومة والحفاظ على العوامل المؤدية إلى الاستقرار.

 

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