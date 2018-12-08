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ما صحة تلويح ٨ آذار بفيصل كرامي كبديل عن الحريري لرئاسة الحكومة؟

8
DECEMBER
2018
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منال زعيتر - 


لم تكن قوى ٨ آذار تناور حين اعلنت منذ اسبوعين في حديث خاص للواء عن نيتها استبدال الرئيس المكلف سعد الحريري، اليوم لم تعد المجالس بالامانات ، كل الامور اصبحت مكشوفة لا سيما بعد تبني رئيس الجمهورية ميشال عون طرح هذه القوى.


ولكن ما جرى التكتم عنه حينها حول الشخصية البديلة عن الحريري، اصبح مكشوفا ايضا بعد تأكيد احد ابرز مصادر ٨ آذار بأن الوزير السابق فيصل كرامي هو احد الاسماء المطروحة بقوة لتكليفها تشكيل الحكومة كبديل مرتقب عن الحريري اذا استمر الاخير بالمماطلة في عملية التأليف.


مصادر كرامي نفت علمها بهذا الموضوع، وأكدت لـ«اللواء» ان هذا الامر غير مطروح طالما ان الرئيس المكلف ما زال مصرا على عدم الاعتذار مع تشديدها على ان هذا حقه الدستوري الكامل.


واعتبرت المصادر انه قبل الحديث عن بديل للحريري، يجب التأكيد على عدم استطاعة اي طرف سحب التكليف منه او استبداله اذ لا توجد اية نصوص دستورية او اعراف تسمح بذلك، ونحن من جهتنا وبمعزل عن خلافنا السياسي مع الحريري لا نقبل المساس بصلاحياته ولا ببنود الدستور.

اللواء
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