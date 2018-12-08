عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 08-12-2018

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الأخبار

حسّان اللقيس: الرجل الذي حلّق فوق فلسطين

سجال عون ــ الحريري: إنها أزمة النظام

البناء

الحكومة إلى مجلس النواب إذا لم يؤلّفها سريعاً

الحريري يؤجّل السفر ويستنفر سلام والسنيورة والنواب للردّ على رئيس الجمهورية

اللواء

تأليف الحكومة يدخل نفق المادة 53: إحراج الحريري لإخراجه؟

الرئيس المكلف يرفض الخلل والنيل من صلاحياته .. ورؤساء الحكومات السابقون يحذرون من نقل الأزمة إلى المجلس

الجمهورية

إنقلاب على التسوية الرئاسية

سجال السقوف العالية يحتدم بين العون والحريري ..واسرائيل تهدد .. ولبنان يُشكّك

الديار

هل حفرت اسرائيل الأنفاق يوم بنت الحائط على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة ؟

الحريري يريد استعمال مركزه لأسلمة لبنان والغاء الدور الرئيسي المسيحي والشيعي

اتفاق الطائف السنّي الذي تم انجازه في السعودية جعل لبنان في أزمات دستورية طوال 30 سنة

المستقبل

الحريري: قناعاتي معروفة وارتهاناتهم مكشوفة

«لن يتخلى عن قواعد التسوية مع عون.. ولن يقبل بإنشاء عُرف جديد في تأليف الحكومات»