ما هي "الرسائل" الفرنسية الى حزب الله؟

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علم موقع Liban8، ان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشي نقل الى المسؤولين اللبنانيين "رسائل" اسرائيلية تفيد بعدم رغبة تل ابيب بالتصعيد، وطالب الحكومة اللبنانية بالضغط على حزب الله لعدم الرد على عملية"درع الشمال" لان اهدافها دفاعية ولا نية لاسرائيل بان تصعد الموقف على الحدود.

ووفقا للمعلومات، تواصل السفير الفرنسي مع العلاقات الدولية في حزب الله رغبة منه في الحصول على رد فعل الحزب على التطورات، فكان الجواب "لا تعليق" ، وحزب الله لن يكسر "حاجز الصمت" الآن.