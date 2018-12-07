المفتشون الهندسيون سجلوا عددا من المخالفات وبدأوا بإجراء التحقيقات

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أنهى المفتشون الهندسيون في التفتيش المركزي جولتهم الميدانية التي نفذوها منذ صباح يوم الخميس حتى انتهاء دوام يوم الجمعة بصورة مفاجئة على مختلف الإدارات والمؤسسات والمحافظات من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وهي: التنظيم المدني في بيروت والنبطية وجبيل والمتن، إدارة مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان في أدما، دائرة التدريب المهني في جبل لبنان الجنوبي في وزارة العمل، دائرتا جبل لبنان الأولى والثانية في جونيه في وزارة الاتصالات، عقارية بيروت، شركة كهرباء لبنان في سوق الغرب، بلدية شحيم، المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الطاقة، ومصلحة تصحيح المحيط. كما جالوا في سرايي صيدا وصور، مشروع تنفيذ مياه بسوس - قرب كنيسة السيدة، دائرتي المساحة في بيروت والمتن، مصلحتي الضابطة السياحية والتجهيز السياحي، ودائرة المختبر المركزي.



وعقد المفتشون اجتماعا مع المدير العام في وزارة العمل جورج إيدا ورئيس مصلحة العمل والديوان علي فياض. وكذلك، عقدوا اجتماعا مع المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات المهندس ناجي أندراوس ومدير التنفيذ ابراهيم نصار الاستشاري خطيب وعلمي بشأن مشاريع جبل لبنان. كما زاروا مصلحة الهندسة في وزارة الأشغال العامة لمتابعة ملف أشغال نفق سليم سلام.



وسجل المفتشون خلال جولاتهم عددا من المخالفات، وبدأوا بإجراء التحقيقات.