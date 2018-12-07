living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المفتشون الهندسيون سجلوا عددا من المخالفات وبدأوا بإجراء التحقيقات

7
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أنهى المفتشون الهندسيون في التفتيش المركزي جولتهم الميدانية التي نفذوها منذ صباح يوم الخميس حتى انتهاء دوام يوم الجمعة بصورة مفاجئة على مختلف الإدارات والمؤسسات والمحافظات من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وهي: التنظيم المدني في بيروت والنبطية وجبيل والمتن، إدارة مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان في أدما، دائرة التدريب المهني في جبل لبنان الجنوبي في وزارة العمل، دائرتا جبل لبنان الأولى والثانية في جونيه في وزارة الاتصالات، عقارية بيروت، شركة كهرباء لبنان في سوق الغرب، بلدية شحيم، المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الطاقة، ومصلحة تصحيح المحيط. كما جالوا في سرايي صيدا وصور، مشروع تنفيذ مياه بسوس - قرب كنيسة السيدة، دائرتي المساحة في بيروت والمتن، مصلحتي الضابطة السياحية والتجهيز السياحي، ودائرة المختبر المركزي.


وعقد المفتشون اجتماعا مع المدير العام في وزارة العمل جورج إيدا ورئيس مصلحة العمل والديوان علي فياض. وكذلك، عقدوا اجتماعا مع المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات المهندس ناجي أندراوس ومدير التنفيذ ابراهيم نصار الاستشاري خطيب وعلمي بشأن مشاريع جبل لبنان. كما زاروا مصلحة الهندسة في وزارة الأشغال العامة لمتابعة ملف أشغال نفق سليم سلام.


وسجل المفتشون خلال جولاتهم عددا من المخالفات، وبدأوا بإجراء التحقيقات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout