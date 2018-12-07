لا تسلكوا هذه الطرقات!

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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:





ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة وتأهيل جسر سليم سلام بمسلكيه الشرقي والغربي (من مدخل العاصمة بيروت عند منتصف أوتوستراد الاسد وعلى مستديرة السفارة الكويتية حتى نهاية الجسر المذكور)، وذلك بتاريخي 10و11/12/2018 اعتباراً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 فجراً من اليوم التالي.







ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع مرور السير ابتداء من مدخل العاصمة بيروت عند منتصف أوتوستراد الاسد وعلى مستديرة السفارة الكويتية حتى نهاية الجسر المذكور والطرقات والمسارب المؤدية اليه.







يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.