الموت يضرب منزل وزير لبناني

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توفيت نجاة عبد اللطيف كبارة شقيقة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة، وشقيقة زوجة النائب سمير الجسر.



سيصلّى على جثمانها السبت 8 كانون الأول عقب صلاة الظهر في مسجد طينال على أن توارى الثرى في مدافن باب الرمل.



تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في شارع عزمي مقابل دار اليتيمة بناية solinor، للنساء الطابق الخامس، الرجال الطابق الثاني.



كذلك تُقبل التعازي يومي الثاني والثالث للرجال في فندق كوالتي إن-المعرض من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء، وفي قاعة مسجد الوفاء-الضم والفرز من الساعة 3 وحتى الساعة 6 مساءً.