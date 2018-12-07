أبي خليل يشارك في مؤتمر الهيدرودبلوماسية وتغير المناخ في باريس الاثنين المقبل

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يشارك وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ومدير عام الموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير في مؤتمر، يستضيفه مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر اللوكسمبورغ- قاعة كليمنصو، بعنوان "الديبلوماسية المائية وتغيير المناخ من أجل السلام في بلاد ما بين النهرين: حالة حوض دجلة والفرات".

يقام هذا المؤتمر الرابع بعد النجاح الذي حققته المؤتمرات الثلاثة السابقة "الهدردبلوماسية وتغير المناخ للسلام في الشرق الاوسط" على العاصي في 2015، الاردن في عام 2016، ونهر النيل في عام 2017، يتم تجديد المبادرة للسنة الرابعة على التوالي.

ويبادر الى تنظيم هذا المؤتمر عضو مجلس الشيوخ ممثل الفرنسيين خارج فرنسا أوليفيه كاديك، ورئيس المتوسط المستدام الدكتور قمير.

وسيشمل هذا المؤتمر الرابع جزءا استعاديا للتذكير بالدروس من الطبعات السابقة من عام 2016 الى عام 2017 وصولا الى هذا العام.

وسيتناول الموضوعات التالية:

- الدورة 1: الاثر رجعي والخبرات: العاصي ونهر الاردن ونهر النيل.

- الدورة 2: القضايا السياسية المائية في بلاد ما بين النهرين: حالة نهر دجلة والفرات.

- الدورة 3: المسائل التقنية والاقتصادية والبيئية في نهر دجلة والفرات: قضية العلاقة بين (المياه والطاقة والمواد الغذائية) وتأثير المناخ.

- الدورة 4: الهيدردبلوماسية والوساطة في تجمعات كبيرة من منطقة الشرق الأوسط.