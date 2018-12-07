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أرسلان استقبل وفد التيار الوطني الحرّ في خلدة

7
DECEMBER
2018
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استقبل رئيس كتلة ضمانة الجبل الأمير طلال أرسلان، بدارته في خلدة، وفد "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير طارق الخطيب، موفداً من رئيس التيار الوزير جبران باسيل، ضمن جولة يقوم بها على مرجعيات سياسية، حيث جرى عرض لآخر المستجدات المحليّة.


وبعد اللقاء، صرّح الوزير الخطيب فقال: " عندما نزور دار خلدة نكون قد أتينا إلى بيتنا، وحلفنا مع الأمير طلال هو حلف واضح وثابت ومتين، وثمّة تطابق في المواقف دائم بيننا في كافة القضايا على الساحة اللبنانية، ولا سيما في الحادثة الأخيرة التي حصلت في بلدة الجاهلية ضمن إطار صيغة عمل جديدة في منطقة الجبل، على قاعدة حفظ كرامة الجبل والجميع فيه، كما وحق الجميع، والأمير طلال سبّاق في هذا الأمر، وخير دليل على ذلك موقفه بالأمس حين طرحت مسألة العقدة الدرزية وإعادتها إلى الواجهة، فكان ردّه واضح وصريح، ونحن بحاجة للتشاور دائماً مع الأمير طلال وهو من القيادات الأساسية ليس فقط في الشوف وعاليه وجبل لبنان، بل بالوطن كلّه وهمّه وهمّنا مشترك".

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