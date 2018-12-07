بالفيديو - ماذا قال اللواء عثمان عن إمكانية إحضار وئام وهّاب؟!

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عند خروج المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من حفل دشين مبنى السرية الاقليمية الاولى وافتتاح فصيلتي الرملة البيضاء والروشة النموذجيتين في الاونيسكو، سُئل بشأن ما يتمّ تداوله عن معطيات متداولة أن لدى قوى الأمن صور تدحض ما قاله الوزير السّابق وئام وهاب حول أحداث الجاهلية، وسيتمّ كشفها في موعد لاحق. فأجاب:"اليوم هناك تحقيق في المحكمة العسكريّة بإشراف مفوض الحكومة وبالنسبة الينا فإنّ الأمور كلّها واضحة".



ولدى سؤاله عن مطلق النار على محمد أبو ذياب ، أجاب عثمان أن "قوى الأمن ليست هي من أطلق النار، وكلّ ما يشاع يأتي ضمن حملة التشويش لا أكثر".



وأما عن إمكانيّة إعادة إحضار وئام وهاب ، أجاب اللواء:"نحن نحتكم الى القضاء، وبمجرّد أن يعطي أيّ إشارة، عندها تأكد أننا نحضره، نحن أقوياء كفاية وعندما تأتينا إشارة قضائية ننفذها".